RAP TUTKUNLARI MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA BULUŞTU!

Rap müziğin Türkiye’deki en güçlü temsilcilerinden Sagopa Kajmer, 1,5 yıl aradan sonra ilk konserini BKM’nin organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da verdi.

Türkiye’de rap denince akla gelen ilk isimler arasında yer alan Sagopa Kajmer, pandemi nedeniyle uzak kaldığı dinleyicilerine nihayet kavuştu. Özlem, 31 Temmuz Cumartesi akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da son buldu.

HEP BİR AĞIZDAN RAP!

Rap müziğin en güçlü temsilcilerinden Sagopa Kajmer, “BKM Yaz Etkinlikleri” programı kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye çıktı. Alanı dolduran kalabalık, gecenin başından sonuna kadar ünlü yıldızın tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sagopa’nın her konserinde olduğu gibi bu konserinde de gelenek bozulmadı ve seyirci “İstisnalar Kaideyi Bozmaz” şarkısında sahneye havlu attı.

ARALIKSIZ 110 DAKİKA SAHNEDE KALDI

Ünlü rapçi konserinde 25 şarkı söyledi ve 110 dakika aralıksız sahnede kaldı. Maximum Uniq Açıkhava’yı dolduran hayranları sanatçıya her şarkıda eşlik ederek adeta Sagopa korosu kurdu.