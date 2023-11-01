Rap müziğin iki güçlü ismi aynı şarkıda!

“allahımakılsağlığımıkoru ikilinin sert ve akıcı vokallerini Brazilian Funk ritimlerle kusursuz bir şekilde birleştiren bir parça.

Bu tekli için güç birliği yapan Aspova ve Zen-G, kendi iç dünyalarının yansıdığı ve otomobil severlerin duymayı seveceği liriklerle dinleyicilerine bolca gaz ve nitro vaad ediyor. Parça, ikilinin çarpıcı armonileri ve cesur sözleri ile akılda kalıcı ve bulaşıcı bir enerji yaratmak için ağır bas hatlarının üzerinde süzülüyor.

Aspova'nın tiyatral, Zen-G'nin güçlü bir performansı olan “ allahımakılsağlığımıkoru' otomobile bindiğinde bu ikili gibi hisseden herkes için bir marş niteliği taşıyor.

Aspova ve Zen-G’nin yeni teklisi “allahımakılsağlımıkoru” 3 Kasım’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.