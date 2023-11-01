Rap müziğin iki güçlü ismi aynı şarkıda!
“allahımakılsağlığımıkoru
Bu tekli için güç birliği yapan Aspova ve Zen-G, kendi iç dünyalarının yansıdığı ve otomobil severlerin duymayı seveceği liriklerle dinleyicilerine bolca gaz ve nitro vaad ediyor. Parça, ikilinin çarpıcı armonileri ve cesur sözleri ile akılda kalıcı ve bulaşıcı bir enerji yaratmak için ağır bas hatlarının üzerinde süzülüyor.
Aspova'nın tiyatral, Zen-G'nin güçlü bir performansı olan “
Aspova ve Zen-G’nin yeni teklisi “allahımakılsağlımıkoru” 3 Kasım’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.