Rap müziğe başlamanın nedeni Acun Ilıcalı

Rap müziğe başlamasının nedeninin Acun Ilıcalı olduğunu söyleyen Gökhan Can, Var mısın Yok musun adlı yarışma programına 50 Cent’in gelmesi ile rap müzik dinlemeye başladığını ve kendi yeteneğini keşfettiğini söyledi.

İlk single çalışması “Beni”yi cezaevinde çekerek kader mahkumlarının sesi olan Gökhan Can, “Bu klibim çok beğenildi. Ardından hemen ikinci klibim İstanbul Geceleri’yi yayınladık” dedi. Gökhan Can, ara vermeden İstanbul sokaklarını anlatan Sokkağın Çocukları çalışmasını rap seven müzik severlere sunarak başarı merdivenlerini çıkmaya devam eden genç yetenek, “Rap müzik ruhun başka yüzüdür” müzik severlere buluşmaya devam edeceğini söyledi.