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Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali tüm Türkiye ile buluşmaya hazırlanıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 23. yılında pandemi koşulları nedeniyle tüm film gösterimleri ve etkinlikleriyle sinemaseverlerle çevrim içinde buluşmaya hazırlanıyor.

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali tüm Türkiye ile buluşmaya hazırlanıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığıkatkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 23. yılında pandemi koşulları nedeniyle tüm film gösterimleri ve etkinlikleriyle sinemaseverlerle çevrim içinde buluşmaya hazırlanıyor. Film gösterimleri ve yan etkinliklerin çevrim içi gerçekleşeceği festival, tarihinde ilk kez tüm Türkiye’deki sinemaseverler tarafından takip edilebilecek.

Bu yıl festivalde “İngiltere’ye Bak Dünyayı Gör”“Türk Sineması’na Bir Bakış”, Türkiye’de 80. yılını kutlayan İngiltere’nin kültürel ilişkiler ve eğitim fısatlarından sorumlu uluslararası kurumu British Council’in destekleri ile “İngiltere’den Kısalar” ve TÜRSAK Vakfı’nın düzenlediği bir başka yarışma olan Geleceğin Sineması’nda destek alan filmlerin gösterildiği “Geleceğin Sinemacılarından Kısalar” bölümleri yer alacak.

Festivalin Bu Yılki Konuk Ülkesi “İngiltere”

Ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü konuk eden Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, bu yıl 23. yaşını kutlayacak. 17-23 Aralık 2020tarihleri arasında tamamı çevrim içi ortamda düzenlenecek ve uluslararası niteliği artırmak adına her yıl bir ülkenin odağa alındığı festivalin bu yılki konuğu ise İngiltere olacak. Festival kapsamında İngiltere ve Türkiye’den uzun ve kısa metraj filmlerin çevrim içi olarak gösterileceği festivalde ayrıca film ekipleriyle de vakfın sosyal medya hesaplarında röportaj ve soru & cevaplar yapılacak.

Sektör Profesyonelleri Panel ve Endüstri Buluşmalarında Bir Araya Gelecek

Festivalin bu yılki uluslararası partneri İngiltere’den PACT (Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği) olarak belirlendi. Festival kapsamında düzenlenecek paneller, endüstri buluşmaları ve söyleşilerde İngiltere’nin ve Türkiye’nin önde gelen sektör profesyonelleri bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirecekler ve Türkiye’de film çekme, ortak yapım imkanlarını görüşecekler.

Pandemi koşullarından dolayı etkinliklerle buluşmaların çevrim içi ortamda ve Türkiye’deki tüm sinemaseverlere açık şekilde gerçekleşeceği festival süresince paneller ve söyleşilere ise TÜRSAK Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TÜRSAKT.C. Kültür Ve Turizm BakanlığıRandevu İstanbul Uluslararası Film Festivali
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