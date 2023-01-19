Rami Kütüphanesi’ne ilk 5 günde 113.500 ziyaretçi

Açılışı 13 Ocak günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Rami Kütüphanesi, açılış sonrası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İstanbul’un en büyük Avrupa’nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi’ni ilk 5 günde toplam 113.500 kişi ziyaret etti. Rami Kütüphanesi Müdürlüğünden alınan bilgilere göre açılış sonrası ilk gün olan 14 Ocak’ta kütüphaneyi 30.000 kişi ziyaret ederken, 15 Ocak günü bu rakam 47.000’e çıktı. 16 Ocak’ta 12.000, 17 Ocak’ta ise 11.000 kişi Rami Kütüphanesi’ni ziyaret ederken bu rakam 18 Ocak’ta 13.500 olarak gerçekleşti. Böylece açılışı takip eden ilk 5 günde toplam ziyaretçi sayısı 113.500’e ulaştı.

Vatandaşlar özellikle gençlik ve çocuk kütüphaneleri ve okuma salonlarına yoğun ilgi gösterirken, kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyorlar. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Rami Kütüphanesi’nde 2 milyondan fazla kitap bulunuyor. 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olan Rami Kütüphanesi, 51 bin metrekarelik peyzaj alanıyla Avrupa’nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip kütüphanesi ünvanına sahip. 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi olan komplekste vatandaşlar için çorba ve çay dağıtımı yapan noktalar da bulunuyor.