Rahmi M. Koç Müzesi’nin üç nadir lokomotif modeli Londra Bilim Müzesi’ndeki sergiye misafir oldu

Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsanelerine ev sahipliği yapan Rahmi M. Koç Müzesi, ‘sınırsız müzecilik’ anlayışıyla sürdürdüğü kültürel çalışmalara bir halka daha ekledi. Müzenin zengin koleksiyonunda bulunan lokomotif modellerinden üçü, London Science Museum’da (Londra Bilim Müzesi) sergilenmek için yapılan davet üzerine İngiltere’ye gitti. Science Museum’da sanatseverlerle buluşan “Brass, Steel and Fire / Pirinç, Çelik ve Ateş” başlıklı sergi, 100 yıllık model yapımı ve lokomotif mühendisliğinin hikayesini aktarıyor.

1800’lü yılların başında ilk olarak İngiltere’de kullanılmaya başlayan trenler, Sanayi Devrimi’nin göz bebeği oldu, teknolojik gelişmelerle birlikte bugün en hızlı ulaşım araçlarından biri haline geldi. Bu değişime en büyük katkıyı sağlayan ise mühendislere ilham veren, yeni fikirler doğuran lokomotif modelleriydi. Science Museum da yeni sergisi ile ziyaretçilerini dünyanın en eski model lokomotifleri ve el yapımı bu modelleri ustalıkla işleyenlerin hikayeleri ile buluşturuyor. Model ustalarının kullandığı araç gereçlerin de yer aldığı sergi, görsel bir zenginlik sunmanın yanı sıra model yapımındaki tutku ve mutluluk hakkında fikir veriyor. Dünyanın en eski model lokomotifi Salamanca’nın da yer aldığı sergide, ziyaretçiler dünyanın en eski çalışan buhar makinesini de bir video eşliğinde görebiliyor.

22 Ekim – 3 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek sergideki 19 model arasında Rahmi M. Koç Müzesi’nin raylı ulaşım koleksiyonundan üç nadide obje de yer alıyor. Science Museum’dan yapılan davet üzerine sergilenmek üzere İngiltere’ye gönderilen objeler şöyle: