"Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" 6 Ocak'ta vizyona girecek

TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"da, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macera anlatılıyor..

Yaklaşık üç yılda, 100 kişilik bir ekibin çalışması sonucu tamamlanan serinin 3. filminde, Karadenizli ve Trakyalı iki karakterin yanı sıra Hayri'nin kader arkadaşı olacak uzaylı "Zobi" karakteri de izleyici karşısına çıkacak.

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini yapıp müziklerini hazırladığı filmin senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı.

Serinin ilk filmi "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 2 milyon, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ise 3,5 milyon seyirciye ulaşmıştı.