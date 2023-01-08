Prof. Dr. İnci Enginün, Milli Mücadelenin usta kalemi Halide Edip'i anlattı

Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Enginün, yazar, siyasetçi, akademisyen ve öğretmen Halide Edip Adıvar'ın kişiliğinde yetiştiği ortamın büyük önem arz ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Babasının evinde iki zıt nokta var. Babası bir yandan Batıcı, kızının kıyafetine, yediği yiyeceklere kadar Batıcı. Öte taraftan birkaç eşle evlenmekte hiçbir beis görmüyor. Eğer bu açıdan bakarsanız o devrin bütün aydınlarında böyle ikilemleri görürsünüz. Hatta biçare Halide Edip, ilk eşi Salih Zeki'den bu yüzden ayrılıyor. Ama kızını çok iyi eğitiyor Halide Edip'in babası. Amerikan Koleji ve özel öğretmenlerle yetişiyor. Devrin bütün ünlü isimleri ona öğretmenlik ediyor. Bunun yanında anneannesinin evinde Kur'an-ı Kerim dersleri ve din eğitimi alıyor. Anneannesi Mevlevi zaten."

"Sultanahmet Mitingi'nde yaptığı konuşma çok etkili oldu"

Namık Kemal'den itibaren "Kadınlarımızı eğitelim, çünkü çocuklarımıza o terbiye verecek" yaklaşımıyla gelindiğine işaret eden Enginün, "Halide Edip'ten önce Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım bu feryadı koparıyor; 'Bizi iyi ettiniz, peki şimdi biz ne olacağız?' Bu sessiz feryadı Halide Edip de romanlarında dile getiriyor. Bu yüzden 'Handan' romanının çok büyük bir önemi vardır. O bir kadındır, bir insandır ve onun öğrendiklerini uygulayacağı bir yer lazımdır. Ama kendisine evlilik teklif eden Nazım'ı bu yüzden reddeder. Çünkü bir ideali paylaşmak için mutlaka evlenmek gerekmez, fikir arkadaşlığı yeter. Halide Edip'in bu konudaki yaklaşımı çok radikal görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.