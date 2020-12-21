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Pozitifliği ve enerjisi ile sıra dışı bir dans şarkısı

Bir süredir yurtdışında yaşayan Rabia Ünal, müzik serüvenine ilk teklisi ‘Kandır’ ile başlıyor. İçerisinde bulunduğumuz bu soğuk kış günlerinde, yüksek temposu ve enerjisi ile dinleyenleri dansa teşvik eden ‘Kandır’ 22 Aralık Salı tüm dijital platformlarda By Burak Production&DMC etiketi ile yerini alacak.

Pozitifliği ve enerjisi ile sıra dışı bir dans şarkısı

Sözü, müziği ve düzenlemesi Burak Öksüzoğlu’na ait ‘Kandır’ Rabia’nın sesi ile fazla oynanmadan, tamamen organik ve atmosferin enerjisine göre kaydedildi. Bolca yayınlanan ve kalp kırıklıklarından beslenen duygu yüklü aşk şarkılarına inat ‘Kandır’, pozitifliği ve enerjisi ile sıra dışı bir dans şarkısı.

Şarkının atmosferiyle uyum içerisindeki planlar ve Rabia’nın enerjisi, dansçıların hikaye içinde akışlarının uyumundan oluşan renkli ve dinamik klip, Mustafa Özen yönetmenliğinde 12 saatte çekildi.

Hem şarkıcılığı hem de performansı ile göz dolduran Rabia Ünal, farklı duygu dünyalarına dalıp çıkardığı ‘Kandır’ ile sizleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
By Burak Production&DMCRabia ünalMüzik
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