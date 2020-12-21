Sözü, müziği ve düzenlemesi Burak Öksüzoğlu’na ait ‘Kandır’ Rabia’nın sesi ile fazla oynanmadan, tamamen organik ve atmosferin enerjisine göre kaydedildi. Bolca yayınlanan ve kalp kırıklıklarından beslenen duygu yüklü aşk şarkılarına inat ‘Kandır’, pozitifliği ve enerjisi ile sıra dışı bir dans şarkısı.

Şarkının atmosferiyle uyum içerisindeki planlar ve Rabia’nın enerjisi, dansçıların hikaye içinde akışlarının uyumundan oluşan renkli ve dinamik klip, Mustafa Özen yönetmenliğinde 12 saatte çekildi.

Hem şarkıcılığı hem de performansı ile göz dolduran Rabia Ünal, farklı duygu dünyalarına dalıp çıkardığı ‘Kandır’ ile sizleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.