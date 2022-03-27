Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor
Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji ve hızlı dürüm yeme yarışması düzenlendi.
KÜLTÜR-SANAT 27.03.2022, 20:50
Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejine, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.Vatandaşlar, nehir kıyısından korteji takip etti.
Dürümleri en kısa sürede bitirmeye çalıştılar
Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen dürüm yeme yarışmasında da 10 katılımcı, hazırlanan 10 Adana dürümü en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.
Dürümleri en kısa sürede bitirebilmek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılara, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
Yarışmada, birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet ve üçüncüye de telefon kulaklığı hediye edildi.
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