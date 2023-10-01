Popstar Gökhan Özen'in Efsane Konseri: Kuruçeşme'de Yağmura Rağmen Sold Out!

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılarla katkıda bulunan müzisyen ve yorumcu Gökhan Özen, ikinci kez sahne aldığı Paraf Kuruçeşme'de yine büyük bir ilgi gördü. Akşamüstü ansızın başlayan şiddetli yağmura rağmen, İstanbul Avrupa yakasındaki hayranları Özen'i dinlemek için konser alanını doldurdu. Yakışıklı popstarın sahnesi, hınca hınç dolu bir izleyici kitlesiyle sold out oldu.

Özen, üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu.

Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği Duman Gözlüm, Seni Kimler Aldı, Ne Farkeder gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi.

Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden 4 kadın dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile seyircisinden tam not aldı.

Kuruçeşme Açıkhava’daki ilk 2 konserinin tüm biletlerinin tükenmesi üzerine 3 organizasyonu yapan Poll Production’ın isteği üzerine 3. konsere de evet dedi.