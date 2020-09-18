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Pop müziğin açılış rekoru DARGIN’ın!

Son dönemde bir çok iddialı yapımın yayına girdiği Spotify Türkçe Pop kategorisinde yılın rekor açılışı Zeynep Bastık & Emir Can İğrek düeti ‘DARGIN’ dan geldi!

Pop müziğin açılış rekoru DARGIN’ın!

Pop müziğin genç ve iddialı isimleri Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek’in bir araya geldiği duygusal düet, ilk gününde Spotify’da 1. sıraya yerleşirken, YouTube’da da trend listesinin üst sıralarına tırmandı.

Hypers etiketli, söz-müziği Emir Can İğrek, düzenlemesi Serhat Şensesli’ye ait olan Dargın’ınklibi Mali Ergin ve Tolga Akış tarafından çekildi.

Dinleyenleri derinden etkileyen şarkı, tüm platformlarda yükselişini hızla sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
MüzikZeynep BastıkPOP MÜZİK
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