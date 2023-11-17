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Polen'den Yeni Single: "Silinemeyen Şarkı"

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Polen'den Yeni Single: "Silinemeyen Şarkı"
Son dönemin en yenilikçi ve özgün pop gruplarından Polen'in yeni teklisi "Silinemeyen Şarkı" Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Elektro-pop, funk, lo-fi ve R&B gibi türler arasında geçişler yapan müziğiyle tanıdığımız Polen, Mehmet Mutlu ve Zeki Alper Gülay ikilisinden oluşuyor. Yakın dönemdeki çıkışlarıyla oldukça renkli bir diskografi oluşturan ikili, "Yalan Dünya" ve "Kurtulamam" gibi çıkışlarıyla da dikkat çekmişti.

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