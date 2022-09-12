Phoenix Antik Kenti arkeopark olarak turizme kazandırılacak

İlçe merkezine 49 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi'nde bulunan antik kentte bu yıl 5 Temmuz'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odasının desteğiyle sürüyor.

Geçmişi milattan önce 6. yüzyılın ilk çeyreğine dayanan Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları ile başlayan kazılar, bu yıl bölge için hazırlanan proje kapsamında kültür rotasının başlangıcı olması planlanan Apollon kutsal alanında yoğunlaştı.

"Arkeolojik yöntemlerle elde edilen kültür varlıklarının doğal ortamlarında sergilenerek ziyaretçilere geçmiş uygarlıkların yaşantısı, kültürü ve mimarisini aktarma" amacıyla "arkeopark" olarak düzenlenmesi planlanan antik kentteki kazılarla, yerli ve yabancı turistlerin Bozburun Yarımadası'na ilgisinin artırılması hedefleniyor.