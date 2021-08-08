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'Peygamberler diyarı Eğil' Diyarbakır'ın 'incisi' olma yolunda

'Peygamberler diyarı Eğil' Diyarbakır'ın 'incisi' olma yolunda

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra baraj gölünde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla ilgi çeken Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, hayata geçirilen projelerle yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Eğil Belediyesi, kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla harekete geçti. Hazırlanan projeler kapsamında ilçe girişindeki duvarlara "Alaçatı kültür taşı" döşenirken, 578 yapının tamamı beyaza boyanıyor.

Belediyenin turizm potansiyeli yüksek ilçede baraj kıyısında restoran ve butik oteller açmak için hazırladığı projeler de ihale aşamasında.

"En büyük amacımız Eğil'i Diyarbakır'ın 'beyaz incisi' haline getirmek"

Eğil Belediye Başkan Yardımcısı Engin Demirel, AA muhabirine, ilçenin binlerce yıllık tarihe sahip olduğunu belirterek, Diyarbakır'ı ziyaret eden vatandaşların Eğil'e uğramadan dönmediğini söyledi.

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