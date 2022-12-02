Petek Dinçöz'den oğluna özel şarkı
Petek Dinçöz, 8 yıl sonra hazırladığı şarkılarını peş peşe hız kesmeden yayınlamaya devam ediyor. 'Çılgınlar Gibi', 'Sevgi Arsızı' ve 'Sensiz Bu Yaz' şarkıları sonrasında Dinçöz, duygu yoğunluğu yüksek yeni teklisi Büyük Ustam'ı PD Production etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibi ile yayımladı.
Sözü, müziği ve düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait şarkının video klibini daha önceki şarkıların görsel yönetmenliğini yapan Erkan Nas üstlendi.
Görsel zenginliği ile göz kamaştıran video kliplerde Petek Dinçöz, hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla göz kamaştırıyor.
Petek Dinçöz, yenidünyanın yayın anlayışına ve hızına uygun olarak yeni şarkılarını 2023 yılında da sevenleri ile paylaşmaya devam edecek.
Söz Müzik : Sezgin Gezgin Aranjman : Sezgin Gezgin Gitarlar: Selahattin Güzellel Çello: Timur Atasever Vokal Yönetmeni: Berna Anter Stüdyo : Sezoroom (Maestro) Mix & Mastering :Candar Köker Dijital Ajans: Locca Records Basın ve Radyo P&R: Emre Duymaz Klip Yönetmeni: Erkan Nas DOP: Oktay Başpınar DIT: Kuzey Mansuzoğlu Işık Şefi: Halil Kazar Set: Metin Albal Makyöz: Saime Saime Kuaför & Styling: Mehmet Yiğit Kurgu & Color: Sinan Taşdemir Cast Direktör: Serkan Topçuoğlu Cast Makyaj: Emrah Harmankaya Hani hep sen derdin ya Bu aşkın başından sonuna Mahşerde bile bendim Şah damarında Ağlarım ben bilirsin Sessiz damla damla Olsun aksın gözyaşım Helal olsun sana Yanarım ben bilirsin Sensiz kaldığımda Varsın aksın gözyaşım Feda olsun sana Ben gidiyorum sensiz sessiz Usul yavaştan Sen günahına tövbe etsen Olmaz sil baştan Seni benden fazla Seven biri olursa Tanıştır kaderimdir O benim büyük ustam
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