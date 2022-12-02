Son Dakika

Petek Dinçöz'den oğluna özel şarkı

Petek Dinçöz, 8 yıl sonra hazırladığı şarkılarını peş peşe hız kesmeden yayınlamaya devam ediyor. 'Çılgınlar Gibi', 'Sevgi Arsızı' ve 'Sensiz Bu Yaz' şarkıları sonrasında Dinçöz, duygu yoğunluğu yüksek yeni teklisi Büyük Ustam'ı PD Production etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibi ile yayımladı.

KÜLTÜR-SANAT 02.12.2022, 20:53
Petek Dinçöz'den oğluna özel şarkı

Sözü, müziği ve düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait şarkının video klibini daha önceki şarkıların görsel yönetmenliğini yapan  Erkan Nas üstlendi.

Görsel zenginliği ile göz kamaştıran video kliplerde Petek Dinçöz, hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla göz kamaştırıyor.

Petek Dinçöz, yenidünyanın yayın anlayışına ve hızına uygun olarak yeni şarkılarını 2023 yılında da sevenleri ile paylaşmaya devam edecek.

Söz Müzik : Sezgin Gezgin Aranjman : Sezgin Gezgin Gitarlar: Selahattin Güzellel Çello: Timur Atasever Vokal Yönetmeni: Berna Anter Stüdyo : Sezoroom (Maestro) Mix & Mastering :Candar Köker Dijital Ajans: Locca Records Basın ve Radyo P&R: Emre Duymaz Klip Yönetmeni: Erkan Nas DOP: Oktay Başpınar DIT: Kuzey Mansuzoğlu Işık Şefi: Halil Kazar Set: Metin Albal Makyöz: Saime Saime Kuaför & Styling: Mehmet Yiğit Kurgu & Color: Sinan Taşdemir Cast Direktör: Serkan Topçuoğlu Cast Makyaj: Emrah Harmankaya Hani hep sen derdin ya Bu aşkın başından sonuna Mahşerde bile bendim Şah damarında Ağlarım ben bilirsin Sessiz damla damla Olsun aksın gözyaşım Helal olsun sana Yanarım ben bilirsin Sensiz kaldığımda Varsın aksın gözyaşım Feda olsun sana Ben gidiyorum sensiz sessiz Usul yavaştan Sen günahına tövbe etsen Olmaz sil baştan Seni benden fazla Seven biri olursa Tanıştır kaderimdir O benim büyük ustam

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#PETEK DİNÇÖZ #Büyük Ustam #müzik #PD Production
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Aralık 2022
İmsak 06:33
Güneş 08:04
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4