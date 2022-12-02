Petek Dinçöz'den oğluna özel şarkı

Sözü, müziği ve düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait şarkının video klibini daha önceki şarkıların görsel yönetmenliğini yapan Erkan Nas üstlendi.

Görsel zenginliği ile göz kamaştıran video kliplerde Petek Dinçöz, hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla göz kamaştırıyor.

Petek Dinçöz, yenidünyanın yayın anlayışına ve hızına uygun olarak yeni şarkılarını 2023 yılında da sevenleri ile paylaşmaya devam edecek.