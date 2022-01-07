'Perdenin Arkasındaki Karagöz' belgeseli gölge oyununun mutfağını anlatacak

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde de yer alan kültürü dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (KARAKUM) projesi kapsamında "Perdenin Arkasındaki Karagöz" belgeselinin çekimlerine başlandı.

Belgeselin yönetmeni Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sait Liman,

Karagöz emektarlarının, hayalilerin, tasvir yapanların gölge oyununa dair yolculuklarını belgelemek istediklerini belirten Liman, şu bilgileri paylaştı:

"Karagöz gölge oyunu, Türk kültüründe 7'den 77'ye herkesin aşina olduğu bir oyun. Buna dair, ana hatlarıyla, belge niteliğinde, oyunun gelişimine dair bilgiler edinmek niyetindeyiz. Karagöz oyununu icra eden hayalinin mutfağına odaklanıp bir oyunun yapım süreci, yapım öncesi aşamadan yapım ve yapım sonrasına uzanan yolculuğu, özellikle hayalinin oyuna hazırlanma süreci, suretleri nasıl hazırladığı, perdede nasıl uyguladığı, kafasındaki planı ve seyirciden nasıl tepki aldığına kadar bu yolculuğu olanca doğallığıyla belgelemek istiyoruz. Yüzyıllardan günümüze uzanan bu kültürel mirası, bugünden gelecek kuşaklara aktararak kentin kültür envanterine katkıda bulunmak istiyoruz."

, bu çalışmada Karagöz oyununun mutfağına odaklandıklarını söyledi.