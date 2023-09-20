Pera Müzesi'nde "Bir Arada" Konser Serisi: Genç Sanatçıları Dinleyin!

Pera Müzesi, müzik tutkunlarına unutulmaz bir sonbahar vadediyor! “Bir Arada” adını taşıyan bu özel konser serisi, her ayın son Cuma günü Pera Café'de sizleri bekliyor. Bu etkinlik, müziğe gönül vermiş genç kadınları teşvik etmek amacıyla Beats By Girlz Türkiye iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Takviminizi İşaretleyin: Unutulmaz Konserler Kapıda!

29 Eylül: Ceren Temel ve Bîdar'ın Elektro-Caz Rüzgarı Ceren Temel, caz müziğini doğaçlama ve yorumlama teknikleriyle birleştiriyor. Bîdar'ın progressive soul, caz, R&B ve elektronikle harmanlanmış performansıyla eşlik edeceği bu konser, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat.

27 Ekim: Tuğçe Şenoğul ve Yasemin Mori'nin Melodik Buluşması Tuğçe Şenoğul, Türk müziğinden dark wave'e kadar geniş bir yelpazede esinleniyor. Yasemin Mori'nin sıradışı hikâyeleriyle renk kattığı bu konserde, müziğin evrensel diliyle büyülenmeye hazır olun.

24 Kasım: Selin Sümbültepe ve Lara Di Lara'nın Sıra Dışı Performansı Selin Sümbültepe'nin özgün tarzı, "Bir Arada" konserlerinin en öne çıkan yüzlerinden. Multi-enstrümantalist Lara Di Lara'nın alternatif yorumlarıyla eşsiz bir müzik ziyafeti sizi bekliyor.

29 Aralık: Dilan Balkay ve Billur Battal'ın Yılbaşı Özel Konseri Dilan Balkay, trompet ustalığıyla dikkat çekerken, Billur Battal'ın alternatif vokal yetenekleriyle zenginleşen bu konser, yılın en özel etkinliklerinden biri olacak.



Müziğin Büyüsüne Kapılma Zamanı

Müziğin ritmine kapılmak, yeni ve yetenekli sanatçıları keşfetmek için "Bir Arada" konser serisini kaçırmayın. Bu sonbahar, Pera Müzesi'nde müziğin eşsiz dünyasına adım atmaya davetlisiniz!