Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nde bu ay “Alâeddin Yavaşca ve Hocaları”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri Türk Müziği Konserleri’ne Kasım ayında “Alâeddin Yavaşca ve Hocaları” konseriyle devam ediyor.