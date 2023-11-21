Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nde bu ay “Alâeddin Yavaşca ve Hocaları”
Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla düzenlenen, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı konser serisinin bu ayki misafir solistleri, Alâeddin Yavaşca’nın öğrencileri Çiğdem Yarkın ve Bekir Ünlüataer olacak. Konser, 26 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.
Saz Sanatçıları
Osman Nuri Özpekel - Ud
Taner Sayacıoğlu - Kanun
Aziz Şükrü Özoğuz - Keman
Lütfiye Özer - Kemençe
Gamze Ege Yıldız - Tanbur
Volkan Ertem - Viyolonsel
Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir. Pera Müzesi Dostları'na %50 indirim uygulanır. Yerler sınırlı ve numaralıdır.
Detaylı Bilgi:
Amber Eroyan - Grup 7 İletişim / [email protected] / (212) 292 13 13
Damla Pinçe - Pera Müzesi / [email protected] / (212) 334 09 00
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