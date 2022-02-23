Pera Müzesi'nin güncel sergileri 13 Mart'a kadar görülebilecek

Pera Müzesi, yoğun ilgi gören güncel sergilerinin süresini bir hafta daha uzattı.

KÜLTÜR-SANAT 23.02.2022, 21:30
Pera Müzesi'nin güncel sergileri 13 Mart'a kadar görülebilecek

Pera Müzesinden yapılan açıklamaya göre, sanatseverler "İstanbul'dan Bizans'a: Yeniden Keşfin Yolları" ve "İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm!" başlıklı sergileri ile Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumunun "Yarına Notlar" isimli gezici sergisini 13 Mart'a kadar ziyaret edebilecek.

Daha önce ABD ve Çin'de sergilenen "Yarına Notlar" adlı gezici sergi, 25 ülkeden 30 küratörün ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Dünyanın dört bir yanından 29 sanatçının eserlerini bir araya getiren sergi, küresel bir çağda sanatın kolektif hafızanın inşasındaki rolünü sorguluyor.

Aynı zamanda sergi süresince her cumartesi Pera Müzesi Oditoryumu'nda gösterilen sanatçı videoları, izleyicileri dünyanın ve insanlığın geleceğini yeniden düşünmeye davet ediyor.

Sergiler, Bizans tarihini ve kültürünü odağına alıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan "İstanbul'dan Bizans'a: Yeniden Keşfin Yolları" sergisi, Bizans araştırmalarının İstanbul'daki gelişimine ışık tutuyor.

Bizans sanatı uzmanı Brigitte Pitarakis'in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, İstanbul'un 1800-1955 yılları arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasal değişimlerinin Bizans mirasına etkisini ve Bizans'ın yeniden keşfi ile bu mirasın geniş bir ilgi alanına dönüşümünü anlatıyor.

Sergide, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki Bizans koleksiyonları başta olmak üzere döneme özgü, gösterişli bir üslupta resimlendirilmiş nadir kitaplar, baskı ve haritalar, orijinal fotoğraflar, belge ve resimler tematik bir bütünlük içinde bir araya getiriliyor.

"İstanbul'dan Bizans'a" sergisiyle eşzamanlı olarak, Emir Alışık'ın küratörlüğünde hazırlanan "İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm!" sergisi ise Bizans'ın popüler kültürdeki temsillerini ele alıyor.

Bizans'ı simgeleyen ya da ona atfedilen değerlerin farklı sanat mecralarında nasıl yer bulduğunu ortaya koyan sergide, 50'yi aşkın sanatçı, yazar, illüstratör, müzisyen, sinemacı ve moda tasarımcısının işleri sergileniyor.

"İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm!" sergisi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dijital ortamda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sergiyle aynı adı taşıyan "What Byzantinism Is This in Istanbul!" podcast serisi, farklı sanat mecralarındaki Bizans izlerini tartışmak üzere Bizans tarihi araştırmacıları ile ünlü yazar, sanatçı ve müzisyenleri buluşturuyor.

"Bizans'a Kafa Sallamak" isimli çalma listesi sergiye ses veren müzikleri bir araya getirirken, sanatçı Meltem Şahin'in tasarladığı "Fantastik İkona" filtresi sosyal medya kullanıcılarını dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan sanal bir kurgunun parçası haline getiriyor.

Pera Müzesi salıdan cumartesiye 10.00-19.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

Cuma günleri ise müzede "Uzun Cuma" kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, çarşamba günleri ise "Genç Çarşamba" kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

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