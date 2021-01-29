Pentagram’ın Yeni Albümünden İkinci Şarkı “Sur” Animasyon Kliple Yayında

Bugün Sony Music etiketiyle yayınlanan “Sur”, 2020 yaz aylarında kaydedilen ve albüm çıkışından önce sunulması planlanan üç şarkının ikincisi. Vokalde Gökalp Ergen, Murat İlkan, Ogün Sanlısoy; gitarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan, Demir Demirkan; bas gitarda Tarkan Gözübüyük, davulda Cenk Ünnü, klavyede Ozan Tügen ve sürpriz konukların yer aldığı albümün tamamı, yıl sonuna doğru dijital platformların yanı sıra CD ve plak olarak yayımlanacak.

Sur’un video klibi Gökalp Gönen’in yazıp yönettiği 2015 tarihli animasyon kısa film “Golden Shot / Altın Vuruş”tan uyarlandı. İki yüzden fazla uluslararası festivalin seçkisinde yer almış ve 32 ödül kazanmış olan bu kısa film, yönetmenin kendisi tarafından şarkıya uygun şekilde yeniden kurgulandı.