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Pentagram’ın Yeni Albümünden İkinci Şarkı “Sur” Animasyon Kliple Yayında

Geçtiğimiz Kasım, uzun zaman sonra ilk yeni şarkısı Bu Düzen Yıkılsın’ı dinlediğimiz Pentagram; kayıtları devam eden yeni albümünden ikinci şarkı “Sur”u dinleyiciyle buluşturdu.

Pentagram’ın Yeni Albümünden İkinci Şarkı “Sur” Animasyon Kliple Yayında

Bugün Sony Music etiketiyle yayınlanan “Sur”, 2020 yaz aylarında kaydedilen ve albüm çıkışından önce sunulması planlanan üç şarkının ikincisi. Vokalde Gökalp ErgenMurat İlkanOgün Sanlısoy; gitarda Hakan UtangaçMetin TürkcanDemir Demirkan; bas gitarda Tarkan Gözübüyük, davulda Cenk Ünnü, klavyede Ozan Tügen ve sürpriz konukların yer aldığı albümün tamamı, yıl sonuna doğru dijital platformların yanı sıra CD ve plak olarak yayımlanacak. 

 Sur’un video klibi Gökalp Gönen’in yazıp yönettiği 2015 tarihli animasyon kısa film “Golden Shot Altın Vuruş”tan uyarlandı. İki yüzden fazla uluslararası festivalin seçkisinde yer almış ve 32 ödül kazanmış olan bu kısa film, yönetmenin kendisi tarafından şarkıya uygun şekilde yeniden kurgulandı. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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