Pentagram Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda

Events Across Turkey’in Avrupa’nın En İyi Event Ödüllü etkinlik serisi olan Istanbul Night Flight, kendine özgü tarzı ve etkileyici performanslarıyla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu yıl 8.kez düzenlenen serisinin sonbahar konserleri “An Epic Symphony & Pentagram” ile başladı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser veren “Pentagram” hayranlarına unutulmaz bir müzikal akşam yaşattı. Yıllardır rock kültürünü ülkemizde ve dünyada en iyi şekilde temsil eden ve Anadolu ezgilerini yaptıkları müzikle harmanlayan Pentagram, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yaklaşık iki saat süren konser boyunca şarkılarını İstanbullular için seslendirdi.

“Istanbul Night Flight” “Cem Adrian”, “Mehmet Erdem” Ve “Hayko Cepkin” Konserleri İle Devam Ediyor

30 Kasım’a kadar devam edecek olan İstanbul Night Flight, birbirinden özel sanatçılarla; duygusal şarkılardan, enerjik rock parçalarına kadar geniş bir repertuar ile benzersiz bir konser serisi yaşatıyor.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nin muazzam atmosferinde gerçekleşen konserler serisinde 25 Ekim Çarşamba akşamı Cem Adrian, 27 Ekim Cuma akşamı Mehmet Erdem Ahmet Kaya şarkılarıyla ve 28 Ekim Cumartesi akşamı ise Hayko Cepkin, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde sahne alacaklar.