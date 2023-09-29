Pembe Pırlantalar oyununa yoğun ilgi

Genel Koordinatörlüğünü Begüm Öner’in üstlendiği, Serkan Üstüner’in yönettiği oyunu izlemeye gelenler arasında Aslı Bekiroğlu da vardı.

Billur Yazgan, Cansu Tosun, Ceyhun Fersoy, Lemi Filozof ve Sinan Çalışkanoğlu’nun rol aldığı ‘Pembe Pırlantalar’ seyircisinden büyük beğeni topladı.

Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün tarafından çevrilen iki perde komedi ‘Pembe Pırlantalar’da biri, kendi halinde yaşayan ve kadınlarla ilişkilerinde oldukça acemi, diğeri ise çapkın, yaşamayı ve parayı seven iki kuyumcu ortağın bir gecede gelişen ilişkileri; çapkın ortağın, arkadaşının evini, arabasını ve hatta ismini de kullanarak yaşadığı kahkaha dolu macera, polisiye tadında bir komedi ile sunuluyor.