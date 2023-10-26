Pelin Batu: Cumhuriyet benim için kadın demek

TikTok’un toplumu ilgilendiren önemli konuları alanında uzman isimlerle masaya yatırdığı T-Talks sohbet serisinin bu dönemki konusu, 100. Yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyet oldu.

Cumhuriyet’in kendisi için kadın demek olduğunu ifade Pelin Batu, Türkiye’de kadın haklarının kazanılması için büyük mücadeleler verildiğini vurguladı.

"Cumhuriyet ve kadın hakları birbirinden ayrılmaz iki mevhum"

Meclise giren ilk kadın milletvekillerinin öğretmenlik geçmişleri olduğunu vurgulayan Pelin Batu şunları söyledi:

"Cumhuriyet ve kadın hakları birbirinden ayrılmaz iki mevhum. Kadın demek toplumun eğitilmesi demek. Çünkü bir sonraki gelen jenerasyonu o kadınlar eğitiyor. Eğitim sadece okul sıralarında olmuyor, eğitim evde başlıyor. Ve o kadınlar cumhuriyet idealizmiyle hareket etmeseydi toplum ilerleyemeyecekti."

Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın haklarına verdiği öneme değinen Pelin Batu sözlerine şöyle devam etti: "Kadınların toplumdaki refahı ve ilerlemesini Mustafa Kemal, Tunalı Hilmi gibi çok önemli şahsiyetler neden telaffuz ediyor? Çünkü toplumun ekonomisine ve toplumun batıyla olan yarışına girilecekse kadınlar olmadan 5-0 geriden başlayacağını görüyorlar.”

"Umudumuzu hiç kaybetmemeliyiz"

Pelin Batu, Cumhuriyet’in 100. Yılı için şu mesajı verdi: "Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlarken şunu hatırlatmak istiyorum;Umudumuzu hiç kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü 100 yıl önce bütüm imkansızlıklara rağmen, Dünya ülkemizi pasta gibi dilimleyip aralarında paylaşırken müthiş bir mücadeleye imza attık. Tüm imkansızlıklara rağmen bir mucizeyi gerçekleştirdik."

Umutsuzluğa kapıldığımız her an 100 yıl önceye dönüp bakmak gerektiğini söyleyen Batu “Umutsuzluğa kapıldığımızda 100 yıl önce dedelerimizin, anneannaelerimizin yarattığı mucizeyi hatırlayıp onların ideallerinin, hayallerinin devamını getirmeliyiz” dedi.

Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Efekt Yarışması

TikTok, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir efekt yarışması da başlattı. Katılımcılar Effect House aracılığıyla tasarladıkları efektleri iki kategori üzerinden kullanıcıların beğenisine sundu. En çok beğenilen efekt tasarımcıları ödüllendirildi.