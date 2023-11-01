Paris dergisinde ilk Türk: Tolga Yüce

Rol aldığı Hollywood yapımlarıyla adını dünyaya duyuran ve Fransa’da da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu-yapımcı Tolga Yüce, Paris’in ünlü dergilerinden Gmaro’ya kapak olan ilk Türk olmuştu. Yüce’nin röportajına yer veren dergi, oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

BİR İLK DAHA!

Tolga Yüce, kariyerinde bir ilke daha imza attı ve Paris’in bir başka ünlü dergisi Gezno Magazine’e de kapak oldu. Dünyaca ünlü yıldızlarla özel röportajlar yapan dergi, ilk kez bir Türk aktörü kapağına taşıdı. Oyuncu, derginin kasım sayısı için fotoğrafçı Tatiana Sayko’nun objektifine şık smokiniyle poz verdi. Çekimlerin moda direktörlüğünü ise Olga Kalemci üstlendi.