Pandemi'ye İnat Sanata Devam!

Köyüne kurdurduğu fabrikayla beraber iş dünyasına ağırlık veren Berdan Mardini, sanatından da geri kalmıyor... Pandemi dolayısıyla şarkı çıkarmayı riskli bulan birçok sanatçının aksine sahibi olduğu Mardini Prodüksiyon şirketinden 2'si kendinin olmak üzerine 3 şarkı çıkarmaya hazırlanan Berdan Mardini, iddialı bir şekilde geliyor... Aranjörlüğünü Celil Yavuz'un yaptığı 'Olsun' ve 'Çavreş' isimli şarkılarıyla 26 Ekim günü müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Berdan Mardini, şarkılarını bitirmesinin ardından klipleri içinde kolları sıvadı.