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Pandemi sürecini avantaja çevirdi

Müzik piyasasının sıkıntılı günler geçirdiği son zamanlarda pandemi sürecini avantaja çevirenler de var.

Pandemi sürecini avantaja çevirdi

Emrah Hacıoğlu pandemi sürecini avantaja çevirenlerden biri olarak, bu süreçte arka arkaya beste yapmaya devam ediyor. Evini stüdyoyaya çevirip, ardı ardına besteler yapan Hacıoğlu özellikle ‘’Hırka’’ adlı single çalışmasıyla dikkat çekiyor. 

Pandemi sürecinin yaratıcılığını engellemediğini aksine daha da ilham verdiğini belirten Hacıoğlu ‘’ Her zaman yaşadığımız sıkıntılardan çıkış noktası bulmaya çalışmalı ve bunları avantaja çevirmeye çalışmalıyız. Ben müzisyenim, evet zor zamanlardan geçiyoruz ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım aksine eve kapandığımız bu süreç daha çok kendi kendime kalıp beste yapmamı, daha çok kendime dönmemi ve projeler üretmemi sağladı’’ dedi. Hacıoğlu: ‘’ Farklı alanlarda çalışan kişilerin de bu şekilde düşünmesi gerek, zor zamanlar daha üretken işler yaratır, zorluklarda çıkış noktası ararken daha yaratıcı işler çıkarırsınız.’’ diye ekledi.

Pandemi sürecinde 10’dan fazla beste üreten Hacıoğlu, belirli aralıklarla Spotify, youtube kanalı, Apple Music gibi kanallarda dinleyicileri ile buluşacak. Sektörün önde gelen müzisyenleri ise teklilere eşlik edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Emrah HacıoğluMüzikMagazin Haberleri
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