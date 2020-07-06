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“PANDEMİ RESTAURANT BODRUM’DA KAPILARINI AÇTI”

Bodrum’un en gözde yerlerinden biri olan Yalıkavak’ta yer alan Pandemi Restaurant misafirlerine kapılarını açtı. Kemal Üşenmez’in işletmeciliğini yaptığı Pandemi Restaurant, geçtiğimiz gün Deha Bilimlier’in muhteşem sahne performansıyla açıldı

“PANDEMİ RESTAURANT BODRUM’DA KAPILARINI AÇTI”

“İLK DEFA SAHNEYE ÇIKIYOR GİBİ HEYECANLIYIM”

Pandemi Restaurant’da sahneye çıkan Deha Bilimlier, sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Aylar sonra sahneye çıkacağını için heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bilimlier; “4 ay sonra sahneye çıkıyorum. Özlediğim, beklediğim günler geri geldi. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Özellikle Bodrum’un en yeni mekanı Pandemi Restaurant’da sahne alacağım için de ayrı heyecanlıyım. Mekan çok güzel ve her şey kontrollü olarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde her şey ayarlandı. Ayrıca mekan, bu gece elde ettiği gelirin bir kısmını Sağlık Bakanlığı’na bağışlıyor. O nedenle hem mutluyuz hem de huzurluyuz” dedi.

“YEMEK VE EĞLENCE BİR ARADA”

Yaz boyunca Derya Bedavacı, Rubato ve Deha Bilimlier gibi isimleri ağırlayacak olan Pandemi Restaurant, Moleküler Gastronomi Uzmanı Şef Volkan Çengel imzalı menüsüyle 19.00 itibariyle hizmet verecek.

“SAĞLIKÇILARI UNUTMADILAR”

 

“PANDEMİ YALIKAVAK’TAN ÖRNEK DAVRANIŞ”

Öte yandan açılış gecesinden elde edilen gelirin bir kısmı ise Sağlık Bakanlığı’na bağışlandı.

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