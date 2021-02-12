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PANDEMİ DÖNEMİNE EĞLENCE KATACAK ŞARKI

Yapımcı Hayrettin Güneş, pandemi döneminde müzikseverleri neşelendirmek için eğlenceli bir single projesine imza attı.

PANDEMİ DÖNEMİNE EĞLENCE KATACAK ŞARKI

Pandemi döneminde müzikseverleri neşelendirmek ve kasvetli havayı dağıtmak isteyen yapımcı Hayrettin Güneş, eğlenceli bir single projesini hayata geçirdi. Single için Bahar Gelir ve Murat Övüç, Âşık Devran Baba’nın “Çıngıraklı Yılan” şarkısını düet yaparak cover’ladı. Şarkının aranjesine ise Murat Uyar imza attı.

ATEŞ DANSLARIYLA KLİP

“Çıngıraklı Yılan”a renkli bir klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Ferit Çetinkaya’nın oturduğu klipte Bahar Gelir ve Murat Övüç’e ateş dansçıları ile oryantaller eşlik etti. Gelir ve Övüç, klip için oluşturulan konsepte uygun kıyafet ve aksesuvarlarla kamera karşısına geçti. Eğlenceli klipte özel olarak hazırlanan bir tahta da yer verildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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