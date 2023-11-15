Panda sahne yeni oyununun prömiyeri ile sezona merhaba dedi!

Yaz aylarının başında sahnenin ve mekânın yenilenmesi ve yeni bölümlerin inşası amacıyla kapanan Panda Sahne 3 Kasım’da yenilenen yüzüyle ve sezonun yeni oyunlarından olan “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” ile seyircisine yeniden merhaba dedi.

Sezona merhaba ve “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyununun prömiyer kokteyli ile başlayan akşam, oyunun izleyicisinden tam not aldı. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin tiyatro oyununun oyuncuları; Dicle Alkan, Pınar Boyar ve Zeynep Hasdal Çolakoğlu ve oyunun yönetmeni Ayfer Gürsoy sahneye davet edildi. Oyunun yapım sürecinde yer alan ekip arkadaşlarını sahneye davet eden Gürsoy, oyunun sonunda, Panda Sahne’nin kurucusu sanatçı ve yazar Kaan Sebkektay’ı sahneye davet ederek teşekkürlerini sundu.

Sebkektay, sahneye ‘yol arkadaşım’ diye belirttiği, ortağı Merve Melis Dumlupınar’ı davet etti ve “Yol arkadaşım dediğimde bizi evli sanıyorlar, fakat biz sevgili Melis ile daha zor bir şeyi paylaşıyor, başarıyoruz bence. On yedi yıllık dostluk ve birlikte bir amaca doğru yol almak. Bir hikâye yazmak” şeklinde konuştu.

Panda Fikir Sanat oluşumu on, Panda Sahne ve Panda Atölye oluşumu iki yaşında

Panda Sahne’nin kurucusu Kaan Sebkektay sözlerine; “İstanbul ve ülke genelinde yaptığımız tüm çalışmalar çok değerli. Ancak iki yıldır Antalya’da olduğumuz ve bu hikâyeyi Antalya ile beraber yazdığımız için şimdi daha farklı bir mutluluğu, heyecanı yaşıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Burası sadece bir sahne değil; kendi alanında sahnesine, çekim stüdyolarına, kurgu ve ses kayıt odasına, dijital ekibine sahip Türkiye’deki ilk ve tek sanat üretim merkezi, şu anda böyle bir mekânda sizinle buluşmak çok değerli. Bir sanat fabrikası inşa ediyor olmaktan çok mutluyuz. Ben tek tek teşekkür etmeyeceğim. Hikayemize inanan ve bize gönül veren herkese, birlikte ürettiğimiz, birlikte çalıştığımız herkese ve siz sevgili izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde devam etti ve “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyununda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte seyircisine selam vererek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye’deki İlk ve Tek Sanat Üretim Merkezi: Panda Sahne

Bulunduğu alanı -290 metre kareden 800 metre kare alana- büyüten Panda Fikir Sanat Atölye oluşumu kendi içerisinde 103 kişilik blackbox tekniği ile inşa edilmiş sahnesi, çekim stüdyosu, kafe alanı, kurgu odası, ses kayıt stüdyosu, dekor üretim atölyesi ve sanatsal atölyelere sahip bir kültür, sanat üretim, yaratım alanı sunuyor.

Üç Kadın, Üç Kuşak, Bir İstanbul

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun oyunuyla sezona merhaba diyen Panda Sahne, her gün farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında devam eden gösterimine Antalya’da Panda Sahne ekibi eşlik ediyor.

“Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” üç kuşağın birbirini izleyen bir hayat yansımasını konu alıyor. Anneanne, anne, kız…

Üç kadının birbirlerinin yaşamına ve kendi yaşamlarına bıraktıkları anlar, anılar. Acının ve gülümsemenin karıştığı, pişmanlıkların, geç kalmışlıklarını, yanlış alınmış kararların, ayrılıkların ve kucaklaşmaların zaman farkı gözetmeden İstanbul’un kalbinde buluşması; İstanbul’un bir ana rahmine dönüşmesi. İstanbul adına da değişen üç zamanın anlatısında, geçmiş, şimdi, gelecek birbirini nasıl bulabilir ve kendilerini nasıl anlatır? “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” diyerek ve İstanbul’u da kendilerinden biri yaparak belki.

Panda Sahne iyi seyirler dileyerek, her akşam sezonun diğer oyunlarıyla ve etkinlikleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Panda Sahne ile ilgili detaylı bilgi için https://www.pandasahne. com adresi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilirsiniz.