Pamukkale, sonbaharda da turistleri cezbediyor

Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonları arasında yer alan Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale, sonbaharda da misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Pamukkale'ye dünyanın dört bir tarafından gelen gezginler, buradaki güzellikleri yakından görme şansı buluyor.

Kovid-19 salgını sonrasında normalleşme sürecinde ziyaretçi sayısının hızla artmasıyla yıllık 1 milyon turist hedefini 10 aylık süreçte geçen bölgeye kuzey ve güney kapılarından giriş yapan ziyaretçiler, antik kalıntıların arasından yürüyerek geçip, "Kleopatra Havuzu" olarak anılan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza ulaşıyor.