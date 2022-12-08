Pamukkale'deki hamam bazilika için restorasyon talebi

Denizlili turizmciler, Pamukkale'yi çevreleyen Hierapolis Antik Kenti içinde ilgi gören yapılardan olan hamam bazilikanın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti'nde 1957 yılında başlayan kazı çalışmaları, Salento Üniversitesinden Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığında devam ediyor.

Sadece yaz sezonunda yapılan çalışmalara birçok üniversiteden arkeolog, restoratör ve mimarların yer aldığı ekip de destek veriyor.

Bölgede Apollon Kutsal Alanı, Anıtsal Çeşme ve tiyatronun yakınındaki evler ile toplu mezar alanı gibi birçok noktada kazı ve restorasyon yapıldı.

Kış sezonunun gelmesiyle bu yıl çalışmaların sona erdiği kentte ilgi gören yapılardan olan hamam bazilika ise etrafının güvenlik amaçlı çitle çevrilmesi nedeniyle ziyaret edilemiyor.

Denizlili turizmciler, iskelelerle koruma altına alınan hamam bazilikadaki çalışmaların hızlandırılmasını istiyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Antik Çağ'da misafirlerin kente girmeden önce temizlenmesini sağlamak amacıyla yapılan ve kentin kuzey kapısında yer alan yapının MS 3. yüzyıl başlarında hamam olarak inşa edildiğini, 6. yüzyılda bazilikaya dönüştürüldüğünü belirtti.