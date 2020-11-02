Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat...
İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili...
İzmir'deki depremde can kaybı 91'e yükseldi
İzmir'deki depremde can kaybı 91'e...
İzmir'de bugüne kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmalarını yaptık
İzmir'de bugüne kadar 4 bin...

ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN’DEN “TİYATRO MÜZESİ”

Oyuncu ve Yazar Özgür Özgülgün, çocuklar için kaleme aldığı kitabı Tiyatro Müzesi’ni okuyucusuyla buluşturdu. Geçtiğimiz ay yayınlanan kitap, Özgür Özgülgün’ün bildiği ve içinde yaşadığı ışıltılı sahne dünyasını çocuklara anlatan kurgudan oluşuyor.

ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN’DEN “TİYATRO MÜZESİ”

Yazarın 15. kitabı olan Tiyatro Müzesi, minik okuyuculara tiyatroyu eğlenerek öğretmeyi hedefliyor. Kurgusu bir hikayeden yola çıkarak tiyatronun içinde seyyahlığa evrilen kitap, hem gezdiriyor, hem gösteriyor, hem de öğretiyor. Tiyatroya meraklı çocukların, sahnenin gizemli dünyasının labirentlerinde vakit geçirmeleri kitap okumanın keyfini artırıyor.

Çocuk kitaplarının pozitif olması gerekliliğine inanan Özgür Özgülgün: “Tiyatro Müzesi, çocuklar için hayatla bütünleşen, sıkılmadan okumalarına yardımcı olan ve sanata dair bir eser oldu. En güzel sanat dallarından biridir tiyatro. İnsanı bambaşka dünyalara alıp götürür, ufkunu açar, değişik duygular hissettirir. Severek izlediğiniz o oyunlar nasıl ortaya çıkıyor, hiç düşündünüz mü? Sahnede ve sahne arkasında olmak acaba nasıl bir histir, orada neler yaşanır? Sesler, ışıklar, kostümler, provalar… Bütün bunları çocukların keyifle ve eğlenerek okurken öğrenmeleri için Tiyatro Müzesi’ni yazdım.” dedi.

 Uçan Fil Yayınevi’nden çıkan Tiyatro Müzesi, Elif Sakallı tarafından resimlendi.

Anahtar Kelimeler:
Özgür ÖzgülgünTİYATRO MÜZESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.