Özgür Aras’ın yeni kitabı “Henüz Tanışmadık” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı…

28 yıllık meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatırı sayılır bir tecrübeye

sahip olan ve pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını yapıp, yönettiği krizlerle sayısız başarılara

imza atan; yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal

sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür

Aras’ın 11’nci kitabı Henüz Tanışmadık, İnkılâp Kitabevi’nden çıktı.

Özgür Aras’ın, bir aile dramını kaleme aldığı yeni romanı Henüz Tanışmadık, hikâyenin kahramanı

Kayra’nın, geçmişiyle yüzleşmek için çıktığı yolculukla başlıyor. Küçük yaşta babası tarafından terk

edilen Kayra, içinde ona büyüttüğü nefretle son bir kez ve sadece hesaplaşmak için karşısına çıkmayı

kabul eder. Ancak eski defterler açıldığında ortaya bambaşka gerçekler çıkar. Kayra, hayatının koca

bir yalan üzerine kurulduğunu anladığında her şey için çok geç kalındığını da fark eder.

Ege’nin doğal güzellikleri, eşsiz yemekleri ve yöre hikâyeleriyle süslü Henüz Tanışmadık ’ta

parçalanmış bir aileden geriye kalanları okuyacak, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını

anlayacaksınız…