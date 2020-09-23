28 yıllık meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatırı sayılır bir tecrübeye
sahip olan ve pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını yapıp, yönettiği krizlerle sayısız başarılara
imza atan; yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal
sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür
Aras’ın 11’nci kitabı Henüz Tanışmadık, İnkılâp Kitabevi’nden çıktı.
Özgür Aras’ın, bir aile dramını kaleme aldığı yeni romanı Henüz Tanışmadık, hikâyenin kahramanı
Kayra’nın, geçmişiyle yüzleşmek için çıktığı yolculukla başlıyor. Küçük yaşta babası tarafından terk
edilen Kayra, içinde ona büyüttüğü nefretle son bir kez ve sadece hesaplaşmak için karşısına çıkmayı
kabul eder. Ancak eski defterler açıldığında ortaya bambaşka gerçekler çıkar. Kayra, hayatının koca
bir yalan üzerine kurulduğunu anladığında her şey için çok geç kalındığını da fark eder.
Ege’nin doğal güzellikleri, eşsiz yemekleri ve yöre hikâyeleriyle süslü Henüz Tanışmadık ’ta
parçalanmış bir aileden geriye kalanları okuyacak, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını
anlayacaksınız…
Özgür Aras’ın yeni kitabı “Henüz Tanışmadık” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı…
Yalanlarla gerçeklerin iç içe geçtiği bir geçmişle yüzleşmenin hikâyesi: İletişim danışmanı Özgür Aras’ın yeni kitabı Henüz Tanışmadık, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı! Aras’ın, bir kadının kendini yeniden keşfetme macerasını, sevgi ekseninde samimi ve naif bir öykünün içinde kaleme aldığı roman, sürprizli finaliyle kendini hayatın akışına bırakmayı bilenler ve asla vazgeçmeyenler için dünyada hâlâ mucizelerin var olduğunu kanıtlıyor.
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:57
28 yıllık meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatırı sayılır bir tecrübeye