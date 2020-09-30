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Özer Arkun; “1,5 Dakika Ölü Kaldım, Tekrar Dirildim”

Hangar TV YouTube kanalında Dilimi Tutamadım isimli programda Can Bozoklar’ın sorularını yanıtlayan Rubato grubu dünü, bugünü ve zorlu müzik yolculuklarını anlattı.

Özer Arkun; “1,5 Dakika Ölü Kaldım, Tekrar Dirildim”

Fatih Ahıskalı'nın Eksikliğini Hissetmiyoruz

Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato grubu son zamanlarda Türkiye’de en çok dinlenen ve izlenen müzik gruplarının başında geliyor. Grupta daha önceleri bulunan Fatih Ahıskalı’nın ayrılığı ile ilgili açıklamalar yapan grup üyeleri “Sahnede eksikliğini yaşamadık, ana unsurlar kaldığı sürece yan unsurlar değişkenlik gösterebilir.” dedi.

1,5 Dakika Ölü Kaldım, Tekrar Dirildim

Dünden bugüne müzikal yolculuklarını anlatan grup üyeleri başlarından geçen talihsiz olaylardan da bahsetti. Özer Arkun yıllar önce yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için iki grubun arasında kalarak 4 kurşunla yaralandığını, 1,5 dakika ölü kaldığını, adrenalin iğnesiyle hayata döndürüldüğünü ve uzun süre sol elini kullanamadığından bahsetti.

Yaşanan Olaylardan Sonra Psikoloğa Gittim

Beni Bir Tek Verdiğim Emeklerin Silinmesi Korkutur

Grubun solisti ve çellisti olan Özer Arkun, yaşadığı son olaylardan sonra psikoloğa gittiğini ve kendisine şefkat göstermesi gerektiğini öğrendiğini söyledi. Zorlu süreçte dostlarının her zaman yanında olduğunu ve onu tanıyanların nasıl bir adam olduğunu çok iyi bildiğini söylediklerini sözlerine ekledi. Tek korkusunun bugüne kadar müzik adına verdiği emeklerinin silinmesi olduğunu söyledi.

Grup üyeleri, çok yakında yeni bir türkü albümünün geleceğini, bu çalışmanın çok kapsamlı bir proje olduğunu, türkülerin ait olduğu yörelerde kayıt yapıp klip çekeceklerini söyledi.

Hüsnü Şenlendirici Rakibim Değil, Dostum

Klarnet ustası Göksun Çavdar, Hüsnü Şenlendirici ile rakip olmadıklarını, tam tersi çok yakın dost olduklarını, birlikte eğitim aldıklarını ve aralarında çok özel bir bağa sahip olduklarını söyledi.

Bilim İnsanı Değil Müzisyen Olmak İstedim

Grubun bas gratisti Eralp Görgün üniversitede fizik bölümünde okurken bir gün laboratuvarda bilim insanı olmak istemediğini müzisyen olmak istediğini keşfettiğinde üniversiteyi yarıda bırakıp müzikal yolculuğuna başladığını anlattı.

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