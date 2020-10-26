ÖZEL ÇOCUKLAR KAMERA KARŞISINA GEÇİYOR

Yapımcılığını Filika Medya kurucusu Dilek Çakır’ın, yönetmenliğini Onur Öğdenin üstlendiği ve senaryosunu Sevtap Öcal Aşkının yazdığı “Biz de sizin gibiyiz” adlı kısa fil,okula alışma sürecinde diğer çocukları bilinçlendirmek onlarında desteğiyle bu özel çocukların başarması zor olan her şeyi başarabileceklerini çocukların ve velilerin görmelerini sağlamayı hedefliyor.

Lüleburgaz Narin Et Lokantasında tanıtımı yapılan filmin gerekli izinlerin alınıp okullarda gösterime girmesinin amaçlandığı ifade edildi.

"Bizde sizin gibiyiz" filmin yapımcısı Dilek Çakır

"Film hazırlıklarında özel çocuklarımız diğer çocuk oyuncu arkadaşlarıyla provalara dahil olarak keyifli zaman geçirmişlerdir.Başta down sendromlu oyuncumuz Burhan Özdemir ve ailesine,otizmli oyuncumuz Ege Erdoğan ve ailesine desteklerinden ötürü ,ana cast dan Sinan Benger,Mehmet Çepiç,Ece Pirim,Şenol İpek ve tüm oyunculara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Almanyadaki süreci takip eden yöneticimiz Sibel Ekicinin desteğiyle 6 oyuncumuz Almanyadan katılım sağlamıştır.Dolayısıyla evrensel bir konu olduğu için projeyi uluslararası gerçekleştirmeyi hedefledik. Filmin Bulgarca ve Almanca alt yazılı olarak bu ülkelerde gösterilmesi hedeflenmiştir.Filmin montajı bittikten sonra pandemi süreci göz önüne alınarak Kırklarelinde galası gerçekleştirilecektir" diyen Çakır

"Türkiyenin bir çok yerinden destek olan kurum ve kuruluşlar ve sponsor firmaların destekleriyle bu film gösterime girecektir..Bu sebeple tüm gönül desteklerine teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.