Oyuncu Selin Şekerci, otizmli çocukların aileleriyle film gösteriminde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Selin Şekerci, otizmli çocukların aileleriyle "Sevda Mecburi İstikamet" filminin gösteriminde buluştu.



Filmde otizm spektrumlu genç kızı canlandıran Şekerci, bir alışveriş merkezinde yapılan gösterim öncesinde İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Otizm spektrumlu birisini baştan tanımanın çok kıymetli olduğunu belirten Şekerci, AA muhabirine bunun bir o kadar da zor olduğunu söyledi.

- "Film bana doğru iletişimin önemini öğretti"

Şekerci, rolüne hazırlanırken empati kurmanın çok mümkün olmadığı renkli bir dünyayı baştan kurması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun dışında benim için çok duygusal ve eğlenceli bir deneyim oldu. Film bana doğru iletişimin önemini öğretti. Doğru iletişim kurduğunuzda sorunlar çok daha kolay çözülüyor." diye konuştu.

Ailelerin anlatmak istediği çok fazla şey olduğunu ifade eden genç oyuncu, "Otizmli bireyleri doğru anlayabilmek çok önemli. Bizim bilenler olarak otizmin, spektrumun ne olduğunu anlatabilmemiz gerek. Filmimiz de inşallah ailelerimize umut ışığı olur." dedi.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken ise otizmli annelerin en çok, kendileri öldükten sonra çocuklarına ne olacağından korktuklarını söyleyerek, "Ben de 16 yaşında bir otizmli annesiyim. Birçoğumuzun aslında bu korkuları aşmak için bunu bir kurgu olarak izlemeye ihtiyacımız var. Selin hanıma danışmanlık yaptım, o deneyim benim için de farklı oldu. Bugün de derneğimizin üyeleriyle hep beraber izleyeceğiz Selin de sağ olsun bizi kırmadı geldi bizim için çok özel bir anı olacak." ifadelerini kullandı.

Çağan Irmak'ın senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği "Sevda Mecburi İstikamet" adlı filmin başrollerini Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci paylaşıyor.

Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ali Savaşçı, Selçuk Borak, Hilmi Cem İntepe, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

Filmde Selçuk Yöntem, Yeşilçam yıldızı Selim Erensoylu'yu canlandırırken, Selin Şekerci ise Selim Erensoylu'nun kızı Suna karakterini oynuyor.

"Sevda Mecburi İstikamet", 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikayesini anlatıyor.



