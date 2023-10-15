Oyuncu Atakan Çelik, AKM'de sevenleriyle buluştu

Oyuncu Atakan Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Yenilenen Tivibu'nun reklam yüzü olan Atakan Çelik, AKM'deki Türk Telekom Prime Lounge alanında gerçekleştirilen etkinlikte sevenleri için fotoğraflarını imzaladı.

Etkinlik öncesinde açıklama yapan Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Türk Telekom'a teşekkür ederek, "İstanbul'da bu tarz etkinliklerin artması özellikle böyle müthiş bir mekanda yapılması çok güzel oldu." dedi.

Etkinliğin resim, sinema, müzik gibi pek çok sanatın bir araya geldiği bir yerde gerçekleştirildiğine işaret eden Çelik, "Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi ve benim de oynadığım filmin yayınlanacak olması beni ayrıca mutlu etti." ifadesini kullandı.

Atakan Çelik, hayranlarını aile gibi gördüğünü belirterek, "Sağ olsunlar ilgilerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Biz de yaptığımız işlerle onlara layık olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İmza dağıtımı ve fotoğraf çekimi sonrasında Türk Telekom Açık Hava Sahnesinde, Atakan Çelik'in de oynadığı "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmi izlendi.