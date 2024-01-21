Öykülerini Resmeden Atila Aktürk Yankılar Sergisiyle Evrim Sanat Galerisi’nde

Sergide, kağıt ve tuval üzerine 51 adet karışık teknik, akrilik ve yağlı boya çalışması yer alacak.

Sanatçı Aktürk “Yankılar” isimli sergisi hakkındaki düşüncelerini; “Hep yazabilmeyi çok isterdim ama olmuyor, o nedenle 1984 yılından bu yana yazamadığım öykülerim diyorum resimlerime. 2015 yılında başlayan dönemde, Sessiz Çığlıklar, Gidişler Yansımalar, Delice Yansımalar ve 2022 /2023 dönemi ise Duyulmayan Çığlıkların Yankıları olarak sürdü. Yaşadığım sürece öyküler yazacağım. Öykülerimi paylaşmak için tüm sanatseverleri sergime bekliyorum.” sözleriyle ifade etti.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise;

“Evrim Sanat Galerisi, ressam ve eğitmen değerli sanatçı Atila Aktürk’ün eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Tüm sanatseverleri Evrim Sanat Galerisi’ne bekliyoruz.” dedi.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 1 Şubat 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.