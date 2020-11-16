Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Onarıcı adalet anlayışıyla mağdura tanınan hakları daha da geliştiriyoruz
Onarıcı adalet anlayışıyla mağdura tanınan...
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale...
İngiltere Başbakanı Johnson kendisini karantinaya aldı
İngiltere Başbakanı Johnson kendisini karantinaya...

ÖYKÜ GÜRMAN ZEYTİN HASATI YAPTI

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimi Öykü Gürman, kariyerindeki başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

ÖYKÜ GÜRMAN ZEYTİN HASATI YAPTI

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimi Öykü Gürman, kariyerindeki başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Yakın bir zamanda yurtdışındaki festivalde Türkiye'yi temsil edecek olan Gürman son hazırlıklarını tamamladı. Güzel sanatçı haftasonu gittiği Küçükuyu Bahçedere Köyü'ndeki 20 dönümlük Zeytin bahçelerinde, yoğun iş takvimimden fırsat bulup işçilerle birlikte hasat yaptı. Geçen yıl yatırım amaçlı bu araziyi satın alan Gürman'a annesi ve erkek arkadaşı da zeytin hasatı esnasında eşlik etti. Hasat zamanı fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşan Gürman'a binlerce yorum geldi.

Anahtar Kelimeler:
Öykü Gürman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.