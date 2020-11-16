ÖYKÜ GÜRMAN ZEYTİN HASATI YAPTI

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimi Öykü Gürman, kariyerindeki başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Yakın bir zamanda yurtdışındaki festivalde Türkiye'yi temsil edecek olan Gürman son hazırlıklarını tamamladı. Güzel sanatçı haftasonu gittiği Küçükuyu Bahçedere Köyü'ndeki 20 dönümlük Zeytin bahçelerinde, yoğun iş takvimimden fırsat bulup işçilerle birlikte hasat yaptı. Geçen yıl yatırım amaçlı bu araziyi satın alan Gürman'a annesi ve erkek arkadaşı da zeytin hasatı esnasında eşlik etti. Hasat zamanı fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşan Gürman'a binlerce yorum geldi.