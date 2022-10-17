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Otizmli piyanist, azminin zaferini CSO sahnesinde kutlayacak

California Üniversitesinin yaptığı "mutlak kulak" testinde tam puan alan, uluslararası yarışmalarda Türkiye'ye ödül getiren piyanist Buğra Çankır, ilk kez konçerto seslendirecek.

KÜLTÜR-SANAT 17.10.2022, 12:27
Otizmli piyanist, azminin zaferini CSO sahnesinde kutlayacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora yapan, "müzikal deha" olarak literatüre giren otizmli piyanist Buğra Çankır, yarın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği konserde, solist olarak sahne alacak ve Bach'ın piyano konçertosunu seslendirecek.

Otizmli dünyaya gelen, ailesinin çabası ve özel eğitim yoluyla önemli bilgi ve beceriler elde eden Çankır, 10 yaşındayken California Üniversitesinin yaptığı "mutlak kulak" testinden en yüksek puanı aldı.

Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneği 2007'de Wisconsin Medical Society tarafından tescil edilen Çankır, "müzikal deha" olarak literatüre girdi.

Otizmin getirdiği öğrenme güçlüklerine rağmen formel müzik eğitimi alan Çankır, Dünya Engelliler Piyano Yarışması'nda 2 kez finale kalarak, Türkiye'ye bronz madalya getirdi.

Bu başarıların ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora eğitimi de almaya başlayan Buğra Çankır, yarın ilk kez bir konçerto seslendirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

CSO Ada Ankara Mavi Salon'daki konserde Çankır'a, CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası eşlik edecek. Genç sanatçı, Bach'ın 5 Numaralı Fa Minör Piyano Konçertosu'nu müzikseverlere sunacak.

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