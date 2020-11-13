Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 45 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3...
İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara...
Üretilen aşı şirketlerin kar hırsına kurban edilmemeli
Üretilen aşı şirketlerin kar hırsına...
Büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz
Büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının...
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196,7 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196,7 milyon...

Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nı Kovid-19 salgınına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla 2,5 ay ziyarete kapalı kalan tarihi İshak Paşa Sarayı, 105 bin turisti ağırladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla her yıl on binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Lale Devri'nde inşa edilen ecdat yadigarı saray, tarihi, mimari yapısı, konumunun yanı sıra sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan kartal yuvası görünümüyle de dikkati çekiyor.

"Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede ilçe merkezine 7 kilometre uzaktaki 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, yılın dört mevsimi yurt içi ve dışından gelen turistlerce ziyaret ediliyor.

Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshak Paşa Sarayı, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayının ortalarından haziran ayının başlarına kadar 2,5 ay ziyaretçilerini ağırlayamadı.

Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde normalleşmenin başladığı haziran ayında yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan tarihi saray, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilere göre 27 bin 169 turistle en çok ağustos ayında ziyaret edildi.

Her mevsim doğanın renk değiştirmesiyle ortaya çıkan farklı görkemiyle ziyaretçilerini büyüleyen İshak Paşa Sarayı, ocak ayından bugüne kadar yerli ve yabancı 105 bin turisti ağırladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek ziyaretçi kabul edilen saray, sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.