Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı
Osmaniye'de, milattan önce 5. yüzyılın izlerini barındıran, bölgenin din, kültür ve sanat merkezlerinden Kastabala Antik Kenti'nde sezon kazılarına başlandı.
KÜLTÜR-SANAT 22.04.2022, 21:43
Vali Erdinç Yılmaz, kentin 12 kilometre kuzeybatısında, Cevdetiye-Karatepe yolu çevresindeki antik kentin tiyatro alanındaki çalışmaları inceledi.
Tiyatro alanında ilk kazmayı vurarak sezonun kazı çalışmasını başlatan Yılmaz, burada görevli kazı ekibine başarı diledi.
Vali Yılmaz, gazetecilere, kazıların Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.
Kastabala'nın "Çukurova'nın Efesi" olarak bilindiği ifade eden Yılmaz, kazı sayesinde antik kentin tarihi değerlerinin ortaya çıkacağını belirtti.
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