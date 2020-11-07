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'Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi' 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Türk sanat tarihinde önemli bir yer edinen çok yönlü sanatçı Osman Hamdi Bey anısına hazırlanan dijital sergi, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

'Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi' 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

İletişim Başkanlığı tarafından hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında açılan sergide, çağdaş Türk resim sanatının öncüsü Osman Hamdi Bey'in 50'ye yakın özel eseri, üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazlarıyla sunuluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunmayı sürdürüyor.

"Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi" de yerli ve yabancı sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Sergide Hamdi Bey'in eserlerinin yanı sıra hayatı ve yaşadığı dönem özel olarak tasarlanan gösterim teknikleri ile dijital ortamda izleyiciye sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sergi, ücretsiz olarak 9 Kasım'a kadar 11.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Osman Hamdi Bey hakkında

Türkiye'de müzeciliğin kurucusu sayılan, Tanzimat döneminde bilim, sanat, arkeoloji ve müzecilik anlamında büyük atılımlar gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, mütevazı kişiliği ve sanata adanmış ruhuyla kendisinden geriye paha biçilemez eserler bıraktı.

Osman Hamdi Bey, özellikle "Kaplumbağa Terbiyecisi" (1906) ve "Silah Taciri" eserleriyle tüm dünyada adından söz ettirdi.

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