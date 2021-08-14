Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Tanovic: En zoru komedi filmi çekmek

Bosna Hersek'te 13-20 Ağustos arasında düzenlenen 27. Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında düzenlenen "Danis Tanovic ile kahve" etkinliğinde film ekibiyle birlikte basın mensuplarıyla sohbet eden Tanovic, filmin tüm izleyenleri etkilediğini ve güldürdüğünü ifade etti.

Yazılan senaryonun çevre ve oyuncu yeteneğinden etkilenebildiğini belirten Tanovic, "Bence en zoru komedi filmi çekmektir. Zira başarılı bir iş çıkarmak istiyorsanız mizahtan anlayan ve mizahı kaldırabilen insanlara ihtiyacınız var." diye konuştu.

Bosna Hersek'in önemli sinema projelerinde yer alabilecek muhteşem oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Tanovic, "Oyuncularımız gerçekten mükemmel ancak yılda bir film çekilebiliyorsa bu insanların yeteneklerini gösterecek fırsatları olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tanovic, devletin, sinema özelinde kültür-sanat etkinliklerine yeterli bütçeyi ayırmadığının altını çizerek, "Çektiğimiz filmler iktidarın hoşuna gitmiyor. Zira filmlerimizde sık sık toplumu eleştiriyoruz, burada nasıl bir yaşam sürdüğümüzü dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.