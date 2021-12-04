Oscar adayı ilk İranlı yönetmen Majid Majidi: Esas derdim hayallerimi tasvir etmekti

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen "Ustalık Sınıfı" etkinliğinde Majidi, sinema hayatındaki tecrübelerini aktardı.

Festival Direktörü Faysal Soysal'ın yönetimini üstlendiği söyleşide Majidi, Tahran'ın güneyinde yaşayan orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini, çocukluğunda kendi çevresinde, ailesinde sanatla ilgilenen birinin bulunmadığını söyledi.

Henüz 12 yaşındayken tiyatro sanatı ile yakından ilgilenmeye başladığını dile getiren Majidi, şunları anlattı:

"Dünyayı farklı gösterme tarzı benim yavaş yavaş dikkatimi çekti. Özellikle o yıllarda bizim aslında en yakın ilişkimiz doğa ile olan ilişkimizdi ve oradan kendimize oyunlar bulurduk. Doğrudan tabiata, ağaçlara, sokağa ilişkin oyunlarımız vardı ve şimdi çocukluğuma geri dönüp baktığımda aslında hepsi zihnimde, sinemasal anlamda geniş bir plan olarak tabiatı görüyorum. Ama şu andaki çocuklara baktığımda bunun tam tersi apartmanlarda, çok kapalı mekanlarda yaşıyorlar ve açık bir dünya pencereleri yok. Sanıyorum bizim yaşadığımız dönem sanatsal açıdan ve derinlikli düşünme açısından beni ve kendi dönemimdeki birçok yönetmeni ciddi anlamda etkilemiştir."

Sinemaya ilk kez 1989'da "Boykot" filmiyle adım attığını belirten Majid Majidi, "Daha çok sinemayı tanımak adına oyunculuğu seçtim. Oyunculuk alanına çok fazla saygı gösteriyorum. Ama aslında oyunculuğu hiç sevmedim. Ben oyunculuk sanatını başından beri sevmemekle birlikte ancak bu yolla sinema dünyasına girebileceğimi biliyordum ve bu yüzden sinema dünyasını tanımak için oyunculuk, tiyatro okumuştum. Ama her zaman benim esas derdim, gayem kendi dünyamı, hayallerimi, kafamdakileri tasvir etmek ve aslında onları yönetmekti." dedi.