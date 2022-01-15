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Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

ABD'nin Teksas eyaleti Dallas kentindeki bir açık artırmada, Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfalık sanat eseri 3,36 milyon dolara alıcı buldu.

Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

Heritage açık artırma salonundaki müzayedede, Örümcek Adam çizgi romanının 1984 baskısının 25'inci sayfası 3,36 milyon dolara satıldı.

330 bin dolardan açılan açık artırmada çizgi romanın sayfasına verilen fiyat ilk günde 3 milyon doları geçerek sahibini buldu.

Aynı gün Süperman çizgi romanının eski sayılarından biri de 3,18 milyon dolara satıldığı belirtildi.

Her iki çizgi romanın alıcısının kimliği açıklanmazken, bir ABD çizgi romanının iç sayfası için önceki rekorun, 657 bin 250 dolara satılan 1974 tarihli "The Incredible Hulk" sayısına ait olduğu kaydedildi.

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