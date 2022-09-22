Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılar 13. yılında devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda, bölgenin antik dönemi gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazılar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 4'ü arkeolog, biri restoratör olmak üzere 23 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şenyurt, 2010 yılında başlayan Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazıların, 13'üncü yılını tamamlayacağını belirtti.

Kurul Kalesi'ne, Doğu Karadeniz'de Sümela'dan sonra mimari görseli bu kadar ortada olan tek yer diyebileceklerini kaydeden Şenyurt, şöyle devam etti:

"Bütüncül bir planda verilen kale kent yerleşmesi burada açığa çıkarıldı. 2 yıldır korumaya ve restorasyona yönelik çalışmalarımız oluyor. Bir taraftan kazılar devam ederken bir taraftan da devrilmiş duvarların onarılması ve küçük eserlerin restorasyonuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2 ay önce başladığımız çalışmaları aralık ayına kadar sürdürmeyi planlıyoruz."

Şenyurt, 2010 yılından bu yana çok fazla eserin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Mimari kalıntıların ötesinde burası Roma istilası sonrası terk edilmiş. Küp, seramik, metal, cam gibi her çeşit buluntumuz var. 2 bin 100 yıl önce yaşayan bir kent bir anda yıkıma uğruyor ve olduğu gibi kalmış. Daha sonra bir yerleşim olmadığı için de biz eşyaları en son kullanıldığı yerlerde bulabiliyoruz. Silah, gülle, mızrak, hançer, çok fazla elimizde örnekler var." ifadelerini kullandı.