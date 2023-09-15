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OPUS Müzik Festivali İzleyenleri Hayran Bıraktı

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OPUS Müzik Festivali İzleyenleri Hayran Bıraktı
Bu özel etkinlik, Bodrumlu sanatseverlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Seyirciler Bodrum Kalesi önünde saatler öncesinde konser alanına girmeyi bekledi. Ayrıca, OPUS Müzik Festivali sosyal sorumluluk kapsamında frenk kaktüsünün orman yangınlarını önemini vurgularken, depremzedelerle dayanışma konseri duygusal anlara sahne oldu.

Bu özel etkinlik, Bodrumlu sanatseverlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Seyirciler Bodrum Kalesi önünde saatler öncesinde konser alanına girmeyi bekledi. Ayrıca, OPUS Müzik Festivali sosyal sorumluluk kapsamında frenk kaktüsünün orman yangınlarını önemini vurgularken, depremzedelerle dayanışma konseri duygusal anlara sahne oldu.

Festival, İsmail Lumonovski ve Balkan Orkestrası'nın muhteşem açılış konseriyle 1 Eylül'de başladı. Coşkun Karademir ile Aşık Veysel konseri, Flört Grubu ile 100. Yıl Rock Konseri, Bekir Ünlüataer ile Zeki Müren Konseri, Yansımalar, ve Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası'nın "Dayanışma Konseriyle" 9 Eylül'de sona erdi.

OPUS MÜZİK FESTİVALİ, TÜRK YILDIZLARI’NIN DUYGULU PERFORMANSI İLE SONA ERDİ

Festivalin son gününde, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası coşkulu bir kapanış konseriyle İzmir'in Kurtuluşunu Bodrumlu seyircilerle kutladı. Bu etkinlik aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. Yüzüncü Yıl Kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi. OPUS Müzik Festivali, Bodrum'u kültür ve sanatın merkezi haline getirerek katılımcılara unutulmaz anılarla dolu birbuçuk hafta yaşattı.

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