ONUR SUYGUN 'DAN YENİ COVER

Yurt içinde ve Yurt dışında bir çok başarıya imza atan Onur Suygun ; Mağusa Liman’ı isimli anonim türküyü yeni deep house alt yapısıyla müzik severlerin beğenisine sundu. Onur suygun ‘un coverladığı Mağusa Limanı şarkısına güçlü yorumu ile İpek Demir eşlik etti. Şarkının düzenlemesi Onur Suygun ‘a ait.

Onur Suygun; Mağusa Liman ‘ ı Kıbrıs ‘ın ağıtını anlatan bir halk türküsü ve benim içinde çok değerli her dinlediğimde etkilendiğim bir şarkı, en sevdiğim tür Deep house müziğini seçerek coverladım dedi.

Video klip ; Türüne uygun özel karelerle Deniz Akkabak yönetmenliğinde profesyonel bir ekiple çekildi.Görüntü yönetmenliğini ise ;Ahmet Berk Taşcı yaptı.

Onur Suygun ft İpek Demir ‘in Goed Music etiketiyle yayınlanan ‘’Mağusa Limanı ‘’ isimli tekli çalışması tüm dijital platformlar da ve Netd Müzik Youtube kanalında yayında .